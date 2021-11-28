Немецкий профессор привил 50 человек собственноручно созданной "вакциной"

Винфрид Штеккер собрал более 200 добровольцев в собственном аэропорту.

Немецкий профессор привил 50 человек собственноручно созданной "вакциной"
Вінфрід Штьоккер
Фото: скрин відео

В аэропорту немецкого города Любек правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" препаратом, не имевшим официальной регистрации. Ее проводил владелец аэропорта, профессор медицины Винфрид Штеккер собственноручно созданной "вакциной".

В аэропорту собралось более 200 желающих. Более 50 из них успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка, передает DW.

Если подозрения правоохранителей оправдаются, поступок Штеккера будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах. Препарат он разработал в своей лаборатории и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях, а впоследствии привиться согласились несколько десятков добровольцев.

По словам самого Штеккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в Европейском Союзе рассматривает регулятор. Однако Штеккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска.

Полноценные клинические исследования препарата не проводились. В сентябре 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институте имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Он попросил расширить опыты, чтобы подтвердить эффективность препарата, но институт в ответ обратился в прокуратуру.

74-летний Винфрид Штеккер – немецкий врач, ученый, изобретатель и бизнесмен. В 1976 г. получил степень доктора с отличием, защитив диссертацию по определению радиоактивности и периода полураспада в условиях in vivo. После окончания докторской диссертации работал военным врачом и командиром роты в ВВС. В 1983 году был признан специалистом по лабораторной медицине.

До 1991 года Штеккер возглавлял лабораторию аутоиммунной диагностики в Медицинском университете Любека. В 1987-м основал компанию по лабораторной диагностике Euroimmun. Сейчас компания работает по всему миру и является лидером в области лабораторной медицины в Германии.

По его собственным заявлениям, с 1999 года звание профессора Медицинского университета Тунцзы в Ухане (Китай), а с 2011 года также является почетным профессором Университета Любека. Он владелец многочисленных патентов в области лабораторной медицины. С 2014 года Штеккер неоднократно выступал на публике с позициями, вызвавшими значительную оппозицию.

С июня 2016 года владеет аэропортом Любек. В 2019 году состояние Штеккера оценивалось в 300 миллионов евро.

Ранее в Германии правоохранители возбудили дело против медсестры одного из центров прививки за замену вакцины против коронавируса физраствором. Женщина заверила, что это был разовый инцидент - она нечаянно разбила ампулу и из-за страха потери работы наполнила флакон от вакцины физраствором.

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