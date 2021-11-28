Учёные установили, что находится под поверхностью Марса в районе аппарата InSight

Учёные установили, что находится под поверхностью Марса в районе аппарата InSight

Находящийся на Марсе зонд InSight Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США помог учёным измерить размер ядра и получить больше данных о составе мантии и коры Красный планеты. Однако для понимания истории планеты учёным необходима информация о структурах, расположенных у поверхности. Теперь же стало известно, что анализ шумов из окружения зонда помог учёным понять, что именно находится непосредственно под поверхностью планеты.

Источник изображения: ETH Zurich

Специалисты Швейцарской сейсмологической службы (SED) и Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) проанализировали данные, которые фиксировались расположенным на марсоходе сейсмографом. На Земле сейсмический шум генерируется океаном, деятельностью человека и ветрами. В условиях Марса такие шумы создаются ветрами. В своей работе исследователи задействовали технологию SED, которая позволяет анализировать данные об окружающих шумах для определения геологической структуры местности. Эта технология доказала свою актуальность на Земле, поэтому исследователи решили применить её на Марсе.

В результате удалось установить, что верхние три метра под посадочной площадкой аппарата InSight состоят из песка. Следующие 20 метров сформированы из рыхлого материала, в частности, вулканической породы, расколотой в результате падения метеоритов. Под песком и камнями находятся потоки застывшей лавы, разделённые отложениями, которые образовались, когда на планете были холодные и сухие условия. По мнению исследователей, верхние лавовые потоки образовались около 1,7 млрд лет назад, а более глубокие — 3,6 млрд лет назад, в период сильной вулканической активности.

Более подробная информация о работе швейцарских исследователей была опубликована в журнале Nature. Помимо прочего, проделанная работа показывает, что методы изучения нашей планеты могут работать на Марсе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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