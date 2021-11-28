ВОЗ пропустила две греческие буквы, называя новый штамм ковида

ВОЗ пропустила "nu" и "xi", чтобы избежать недоразумений и обид.

ВОЗ пропустила две греческие буквы, называя новый штамм ковида

Всемирная организация охраны здоровья пропустила две буквы греческого алфавита “ню” и “кси", называя недавно выявленный вариант коронавируса “омикрон”.

Об этом пишет apnews.com.

"ВОЗ следовала греческому алфавиту, называя варианты вируса SARS-CoV-2, и многие люди ожидали, что агентство обозначит последний вариант nu, который следует после mu, варианта, названного 30 августа", - говорится в сообщении.

ВОЗ же пропустила “nu” и “xi”, чтобы избежать недоразумений и обид.

Так, "ню" слишком созвучна с английским словом new (новый), а "кси" пропустили, чтобы избежать недоразумения среди говорящих на китайском языке, поскольку Си - распространенная китайская фамилия, пишет Corriere della Sera.

В отказе от буквы "кси" сработал также тот факт, что Китай уже давно находится в центре споров о происхождении коронавируса, а также то, что лидера страны зовут Си Цзиньпин. Следовательно, такое название штамма могло вызвать "непреднамеренную "антикитайскую" реакцию в СМИ".

В ВОЗ отметили, что, давая обозначение болезням и вирусам, организация всегда пытается избегать "обид для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы".

Напомним, название "омикрон" получил вариант коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР. ВОЗ дала ему статус "вызывающего беспокойство" (VOC). От известных ранее вариантов вируса SARS-CoV-2 "омикрон" отличается большим количеством мутаций.

По мнению ряда экспертов, антитела могут хуже справляться с ним, а используемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективными. Однако весомых научных данных о том, насколько этот вариант вируса опасен, на самом деле пока нет.

Новый штамм коронавируса выявили также в Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, Израиле, Австралии и Гонконге.

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