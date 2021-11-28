Новый COVID-штамм "Омикрон" передается между вакцинированными - ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружен в Британии, Германии и ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения назвала этот штамм в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Омикрон-штамм коронавируса впервые был обнаружен в среду, 24 ноября, в Южно-Африканской Республике. Затем его выявили в Германии, Бельгии, Израиле и Гонконге.

Первый случай нового варианта COVID-19 в Европе был обнаружен у жительницы Бельгии. В Британии официально подтвердили два случая заражения новым COVID-штаммом, еще два случая также обнаружили в Германии.

По словам ученых, омикрон-штамм из Африки мог образоваться в организме человека, который после перенесенного COVID-19 имел слабый иммунитет и не смог полностью вылечиться.

В ВОЗ заявили, что новый штамм может снижать эффективность существующих вакцин. Теперь нет гарантии, что вакцинированные не начнут болеть так же активно, как и невакцинированные. Ученые отмечают, что "Омикрон" имеет потрясающее количество мутаций – 32 – в одном спаечном белке. Именно эти мутации, по словам биологов, способствуют повышению заразности и способности вируса ускользать от иммунных клеток.

Единственный возможный вариант остановить распространение нового варианта коронавируса, который видят правительства стран, – это ограничить перемещение людей через границы. В частности, прекратить полеты из южной части Африки и удержать вирус в Гонконге и Израиле, где он, очевидно, уже есть. Пока что не известно, какая статистика заболеваемости новым штаммом в Южной Африке, но Британия уже ввела 10-дневный карантин для приезжающих из этого региона. На такой шаг пойдут Германия, Бельгия, Италия, Австралия, где также уже обнаружены единичные случаи "Омикрона".

Ранее в Минздраве рассказали, нужно ли больным с диабетом и болезнями сердца делать вакцинацию от коронавируса.