Новый COVID-штамм "Омикрон" передается между вакцинированными - ВОЗ

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружен в Британии, Германии и ряде других стран. Всемирная организация здравоохранения назвала этот штамм в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Новый COVID-штамм “Омикрон“ передается между вакцинированными: чего стоит опасаться заболевшим

Омикрон-штамм коронавируса впервые был обнаружен в среду, 24 ноября, в Южно-Африканской Республике. Затем его выявили в Германии, Бельгии, Израиле и Гонконге.

Первый случай нового варианта COVID-19 в Европе был обнаружен у жительницы Бельгии. В Британии официально подтвердили два случая заражения новым COVID-штаммом, еще два случая также обнаружили в Германии.

По словам ученых, омикрон-штамм из Африки мог образоваться в организме человека, который после перенесенного COVID-19 имел слабый иммунитет и не смог полностью вылечиться.

Новый COVID-штамм “Омикрон“ передается между вакцинированными: чего стоит опасаться заболевшим

В ВОЗ заявили, что новый штамм может снижать эффективность существующих вакцин. Теперь нет гарантии, что вакцинированные не начнут болеть так же активно, как и невакцинированные. Ученые отмечают, что "Омикрон" имеет потрясающее количество мутаций – 32 – в одном спаечном белке. Именно эти мутации, по словам биологов, способствуют повышению заразности и способности вируса ускользать от иммунных клеток.

Единственный возможный вариант остановить распространение нового варианта коронавируса, который видят правительства стран, – это ограничить перемещение людей через границы. В частности, прекратить полеты из южной части Африки и удержать вирус в Гонконге и Израиле, где он, очевидно, уже есть. Пока что не известно, какая статистика заболеваемости новым штаммом в Южной Африке, но Британия уже ввела 10-дневный карантин для приезжающих из этого региона. На такой шаг пойдут Германия, Бельгия, Италия, Австралия, где также уже обнаружены единичные случаи "Омикрона".

Ранее в Минздраве рассказали, нужно ли больным с диабетом и болезнями сердца делать вакцинацию от коронавируса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NASA нанесет удар по астероиду, направляющемуся к ЗемлеNASA нанесет удар по астероиду, направляющемуся к Земле
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
Коронавирус "Дельта": эффективны ли вакцины от COVID-19 против нового штаммаКоронавирус "Дельта": эффективны ли вакцины от COVID-19 против нового штамма
Млечный Путь лишили галактик-спутников
Япония разработает многоразовую ракету-носитель для сокращения затрат на космические пускиЯпония разработает многоразовую ракету-носитель для сокращения затрат на космические пуски
Блок рекламы


Похожие новости
На юге Африки обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса.На юге Африки обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса.
Новый анодный материал в 10 раз ускоряет скорость заряда литиевых аккумуляторовНовый анодный материал в 10 раз ускоряет скорость заряда литиевых аккумуляторов
В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса DeltaВ Чехии обнаружили новый штамм коронавируса Delta
Новый метод поможет находить похожие на Татуин планеты в двойных звездных системах
ООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекордООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекорд
Новый метод позволяет обнаружить раковые клетки еще до появления опухолиНовый метод позволяет обнаружить раковые клетки еще до появления опухоли
Китай отправил на свою космическую станцию новый экипаж с полугодовой миссиейКитай отправил на свою космическую станцию новый экипаж с полугодовой миссией
Сильные грозы ослабляют озоновый слойСильные грозы ослабляют озоновый слой
Новый вариант коронавируса C.1.2, выявленный в Южной Африке, мутирует в два раза быстрее остальныхНовый вариант коронавируса C.1.2, выявленный в Южной Африке, мутирует в два раза быстрее остальных
Новый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелямиНовый рекорд эффективности с двусторонними солнечными панелями
Последние новости
Подгружаем последние новости