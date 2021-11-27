Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году

Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году

В пятницу Министерство промышленности Республики Корея обнародовало планы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Центральным местом плана стал переход на водород как на главный источник энергии. К 2050 году экономика и промышленность страны на 33?% будет зависеть от водородной энергетики, значительную часть которого Корея намерена получать из-за рубежа.

На водородной заправке в Южной Корее. Источник изображения: Korea Times

В настоящий момент энергетический сектор Южной Кореи зависит от поставок нефти, доля которой приближается к 50?% в энергетическом балансе страны. Сейчас это источник энергии №1 для Кореи. К 2050 году таким источником должен стать водород. Правительство ожидает, что к указанному сроку каждый год в страну будет поставляться 27,9 млн т водорода. Для этого предусмотрен пакет реформ — стимулы для производства водорода и создания сопутствующей инфраструктуры, включая заправочные станции для всех видов транспорта.

Отметим, весь получаемый водород к установленному сроку должен быть либо «синим», либо «зелёным». «Серый» водород, который производится из природного газа без улавливания продуктов переработки (парниковых газов), будет полностью исключён из процесса. Для выработки «синего» водорода с улавливанием и захоронением CO2 к 2030 году будет создано хранилище объёмом 900 млн тонн или больше. Хранилище позволит к 2050 году вырабатывать ежегодно до 2 млн тонн «синего» водорода.

По состоянию на 2020 год «чистый» водород в стране не производился — всё это будет в будущем. Полагаться исключительно на внутренние ресурсы производства водорода Южная Корея не может и не станет. По словам властей, будет заключена договорённость о поставках водорода из-за рубежа по более чем 40 каналам.

Помимо энергетического сектора стимулированию подвергнут сталелитейную, химическую и другие энергозатратные отрасли, поощряя их использовать экологически чистые источники энергии в технологических процессах. Власти обещают создать в стране сеть водородных заправок числом не менее 2000 шт., с хотя бы одной станцией в каждой области и уезде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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