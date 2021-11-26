Млечный Путь лишили галактик-спутников

Наблюдения на космическом телескопе Gaia показали, что карликовые галактики, которые считались спутниками Млечного Пути, на самом деле появились в этом регионе Вселенной сравнительно недавно и могут в будущем его покинуть.

Млечный Путь лишили галактик-спутников

ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO

В течение десятков лет считалось, что галактики вокруг Млечного Пути являются его спутниками. Но оказалось, что они пока просто «проплывают» мимо

Карликовая галактика — это совокупность от тысячи до нескольких миллиардов звезд. В течение десятилетий считалось, что карликовые галактики, окружающие Млечный Путь, являются его спутниками. Это означает, что они находятся на орбите вокруг нашей галактики и были нашими постоянными спутниками в течение многих миллиардов лет. Теперь ученые смогли проследить за движением этих карликовых галактик с беспрецедентной точностью благодаря данным, полученным телескопом Gaia.

В результате астрономы показали, что на самом деле все предполагаемые спутники Млечного Пути появились рядом с нашей галактикой сравнительно недавно. Авторы сделали такие выводы, вычислив для каждого объекта набор величин, известных как трехмерные скорости. После этого астрономы использовали их для расчета орбитальной энергии галактики и углового (вращательного) импульса.

Исследователи обнаружили, что такие галактики движутся гораздо быстрее, чем гигантские звезды и звездные скопления, которые достоверно движутся по орбитам вокруг Млечного Пути. Карликовые галактики, на самом деле, движутся настолько быстро, что они просто не могут находиться на орбите вокруг Млечного Пути, где взаимодействие с нашей галактикой снизило бы их орбитальную энергию и угловой момент.

По словам исследователей, несмотря на то, что эти объекты пока не являются спутниками Млечного Пути, в будущем они могут быть захвачены нашей галактикой или же пройдут мимо нее. Пока точный исход неизвестен — для его предсказания у астрофизиков еще слишком мало данных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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