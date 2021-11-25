Blue Origin возьмет в следующий полет дочь первого американского астронавта и журналиста

 Blue Origin готовится к своему третьему полету на границу космоса с людьми на борту. В полете запланировано участие шести человек — на два больше, чем в предыдущих миссиях с экипажем.

Blue Origin возьмет в следующий полет дочь первого американского астронавта и журналиста

Blue Origin

Частная компания Джеффа Безоса Blue Origin планирует запустить в космос 6 человек, два из которых — знаменитости, получившие бесплатный билет

Одноступенчатая ракета Blue Origin, которая доставит экипаж на край космоса, называется New Shepard в честь достижения Алана Шепарда — первого американца, полетевшего в космос.

«Довольно забавно, но я должна это сказать: "настоящий Шепард будет летать на Новом Шепарде", — сказала Лора Шепард Черчли в видео, опубликованном Blue Origin. Она также добавила: "Я очень горжусь наследием моего отца. Он был первым американцем в космосе и пятым человеком на Луне, и до сих пор был единственным человеком, который играл в гольф на Луне».

Кроме старшей дочери покойного астронавта Blue Origin планирует взять на борт соведущего «Доброе утро, Америка» Майкла Страхана. К ним на борту капсулы присоединятся руководитель космической отрасли и филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик и основатель Bess Ventures Лейн Бесс и его сын Камерон. Лейн и Камерон — первая пара из родителя и ребенка, которая полетит в космос вместе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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