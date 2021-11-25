На юге Африки обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса.

Африканский штамм может получить название ню.

На юге Африки обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса.
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

В Ботсване и ЮАР обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса SARS-CoV-2. Вариант B.1.1529 пока не имеет греческого названия, но следующая за очередью - литера ню.

Как сообщает Bloomberg, эта версия коронавируса отличается необычно высоким количеством мутаций. Официальные лица Всемирной организации здоровья собрались в четверг, чтобы обсудить этот вирус.

"Это мутированный вариант, который вызывает очень серьезную обеспокоенность. Мы надеялись, что у нас будет длиннее перерыв между волнами", - заявил в свою очередь министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

Вирусологи обнаружили уже более ста случаев инфицированием этим вариантом в ЮАР, Ботсване и Гонконге (у южноафриканского туриста).

Скорее всего, новый вариант коронавируса развился у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, больного ВИЧ/СПИДом.

Напомним, что сейчас в мире и Украине, в частности, доминирует вариант дельта, который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.

Весенняя волна COVID-19 в Украине вызвала вариант альфа, или "британский".

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