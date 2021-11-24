NASA запустила в космос корабль, чтобы разбить его об астероид

Фото: NASA

С космодрома "Ванденберг" в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 с космическим кораблем, который хотят разбить об один из астероидов двойной системы Дидим.

Об этом сообщается на сайте NASA, трансляция запуска также велась на YouTube.

Запущенный космический аппарат попытается изменить орбиту околоземного астероида путем контролируемого тарана через год – 2 октября 2022 года. Миссия, получившая название DART (Double Asteroid Redirection Test) – это первая попытка проверить реальность такого метода защиты Земли от опасных космических объектов.

Приблизительно за 10 дней до удара миниатюрный спутник под названием Light Italian CubeSat для Imaging of Asteroids (LICIACube) отделится от основного космического корабля, что позволит передавать изображение удара назад на Землю. В сочетании с наблюдениями с помощью наземных телескопов и бортовой камеры, снимающей последние моменты перед столкновением, эти записи должны позволить ученым вычислить степень, до которой удар изменил орбиту астероида.

Ожидается, что он изменит скорость меньшего астероида на 1% и изменит его орбитальный период вокруг большего астероида на несколько минут.

В 2027 году до астероида должна добраться европейская станция Hera, которая подробно исследует систему и дополнительно подтвердит изменение его орбиты.

Запуск ракеты состоялся в 8:21 утра по киевскому времени.