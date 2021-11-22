NASA нанесет удар по астероиду, направляющемуся к Земле

Это первая попытка проверить, можно ли с помощью удара изменить курс астероида.

NASA нанесет удар по астероиду, направляющемуся к Земле
NASA
Фото: nasa.gov

Американское космическое агентство NASA в среду запустит миссию, в рамках которой космический корабль столкнется с астероидом, чтобы изменить его траекторию. Миссия, получившая название Dart – это первая попытка проверить, является ли изменение курса астероида реалистичной стратегией.

Об этом сообщает Guardian.

Космический корабль Dart весом 610 кг должен стартовать с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX Falcon 9 примерно в 8:21 утра по Киеву в среду. Целью миссии является система Дидимос – пара астероидов, состоящая из 163-метрового «лунного» астероида под названием Диморфос, который вращается вокруг большего 780-метрового астероида под названием Дидим – от греческого слова «близнец».

Когда они вращаются вокруг Солнца, эти астероиды иногда проходят относительно близко к Земле, но пока не угрожают нашей планете. План состоит в том, чтобы столкнуть космический корабль с астероидом Диморфос – в период между 26 сентября и 1 октября 2022 года.

Приблизительно за 10 дней до удара миниатюрный спутник под названием Light Italian CubeSat для Imaging of Asteroids (LICIACube) отделится от основного космического корабля, что позволит передавать изображение удара назад на Землю. В сочетании с наблюдениями с помощью наземных телескопов и бортовой камеры, снимающей последние моменты перед столкновением, эти записи должны позволить ученым вычислить степень, до которой удар изменил орбиту Диморфоса.

Ожидается, что он изменит скорость меньшего астероида на 1% и изменит его орбитальный период вокруг большего астероида на несколько минут.

Напомним, NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года. Планировалось, что высадка на Луну состоится в 2024 году, однако программа столкнулась с целым рядом проблем.

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