SpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - Шмыгаль

"К сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракета-носитель, перенесла запуск".

SpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - Шмыгаль
Фото: twitter.com/SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Сич 2-30" на январь.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовы были запустить его. Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракета-носитель, перенесла запуск ракеты-носителя на январь", - сообщил Шмыгаль.

На сайте Next Spaceflight сообщается, что запуск может произойти 10 января.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года. В начале февраля президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 році. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины.

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