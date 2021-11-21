Почему ученые сомневаются в "традиционной" теории появления континентов

Исследование международной группы ученых ставит под сомнение общепринятую теорию формирования континентов.

Почему ученые сомневаются в

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Первые континенты были сформированы на Земле порядка трех миллиардов лет назад. Но до сих пор у ученых нет единого мнения о том, как происходил этот процесс. Тем не менее, одна из ведущих гипотез говорит о том, что континенты сформировались в результате так называемой субдукции и тектоники плит — когда земные плиты движутся одна над другой, формируя горы и океаны.

В этом исследовании ученые применили новый и довольно редкий метод – метод стабильных изотопов, который, по словам ученых, поможет более точно определить процессы, которые повлияли на формирование континентальных и мантийных плит. Таким образом, они измерили изотопы цинка и железа в горных породах Центральной Сибири и Южной Африки.

Результаты анализа изотопов показали, что химический состав образцов породы не соответствуют тому, который обычно наблюдается при субдукции. По словам исследователей, если бы формирование шло в результате субдукции, то соотношение изотопов железа и цинка было бы очень низким или очень высоким. Но соотношение изотопов такое же, как и в не субдукционных породах.

«Наше исследование предлагает новую, но пока неизвестную теорию формирования континентов Земли. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, что это за неизвестное пока объяснение» — рассказывает ведущий автор Люк-Серж Доусет из Университета Кетрина.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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