США хотят запустить на Луне атомный реактор для обеспечения энергией обитаемой базы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с Национальной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США объявили о сборе идей по строительству атомной электростанции на поверхности Луны, которая должна стать постоянным источником энергии для обитаемой станции. Отмечается, что обеспечение устойчивого пребывания человека на Луне станет существенным продвижением в освоении других планет, таких как Марс.

Испытательный центр Национальной лаборатории Айдахо / Источник изображения: Keith Riddler / AP Photo

Атомный реактор планируется построить на Земле, после чего он будет каким-то образом доставлен на Луну и введён в эксплуатацию. В состав энергетической системы войдут работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в энергию, система управления тепловым режимом для исключения перегревания реактора, а также система распределения энергии. При этом мощность станции должна быть не менее 40 кВт, а срок службы — не менее 10 лет.

Также ожидается, что энергоустановка сможет включаться и выключаться без участия человека, штатно функционировать с платформы лунного посадочного модуля и др. Для запуска с Земли реактор должен помещаться внутри цилиндра диаметром 4 м и длиной 6 м, а его вес не должен превышать 6 т. Сбор предложений в рамках данной программы продлится до 19 февраля следующего года, а строительство энергетической системы должно завершиться к 2030 году.



