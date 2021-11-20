Ложные окаменелости на Маре: почему даже ученые могут принять камни за следы древней жизни

Согласно новому исследованию, во время поисков признаков жизни на Марсе, нам нужно обращать внимание на «ложные окаменелости», которых на Красной планете может быть предостаточно.

NASA

Если марсоходы и обнаружат на Красной планете следы окаменелых организмов, эта находка легко может оказаться фейком

Среди многочисленных целей марсохода Perseverance первое подробное исследование Красной планеты стоит в приоритете. Роботу-исследователю было поручено найти признаки древней микробной жизни на пыльном и сухом Марсе. Крошечные ископаемые остатки могут свидетельствовать о том, что эта планета когда-то была обитаема.

Это действительно было бы поразительным, невероятным открытием, но в новой статье ученые призывают к осторожности при интерпретации того, что именно мы находим или можем найти в недрах марсианского грунта. По словам астробиолога Шона МакМахона из Эдинбургского университета и геобиолога Джули Космидис из Оксфордского университета в Великобритании, ученым придется следить за небиологическими месторождениями минералов, которые чертовски похожи на окаменелости.

В своей работе пара описала десятки небиологических или абиотических процессов, которые могут производить псевдокаменелости — структуры, похожие на окаменелости микроскопических организмов, которые, возможно, когда-то в самом деле существовали на Марсе. «На каком-то этапе марсоход почти наверняка найдет что-то, что очень похоже на окаменелость, поэтому возможность уверенно отличить их от структур и веществ, образованных в результате химических реакций, жизненно важна», — отметил МакМахон.

«Для каждого типа окаменелостей существует по крайней мере один небиологический процесс, который создает очень похожие вещи, поэтому существует реальная потребность в улучшении нашего понимания того, как именно они образуются».

В этом нет ничего удивительного. Марс — абсолютный праздник парейдолии, а потому конспирологи торжествуют. Вы знали, например, что на Красной планете уже находили не только лица, но даже змей и насекомых?

Многие физические процессы, связанные с выветриванием и отложением осадочных слоев, могут привести к образованию горных пород, которые устрашающе похожи на окаменелости. Другой механизм появления подобных «фейков» — это смешивание природных химикатов, которое может создавать структуры, очень похожие на окаменелую органику. Многие различные типы минералов на Земле формируют соединения, известные как биоморфы, как раз благодаря поразительному внешнему сходству с реальными окаменелостями. Вот примеры:

McMahon & Cosmidis, J. Geol. Soc., 2021

Даже текстура камня может выглядеть как слепок некоего древнего организма. Соотношения изотопов различных элементов также могут казаться похожими на соотношения изотопов в биологических веществах.

Поскольку мы не знаем, какая жизнь могла возникнуть на Марсе — она может сильно отличаться от жизни здесь, на Земле — и поскольку, как отметили МакМэхон и Космидис, существует много пока неизвестных процессов, которые могут производить псевдоокаменелости, поиски должны быть предельно осторожными.



