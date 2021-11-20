Обнаружены кости первых людей, отравившихся ртутью. Останкам около 5000 лет

Группа ученых из США обнаружила очень высокие уровни ртути в человеческих костях 5000-летней давности. По мнению экспертов, эти останки являются самым древним свидетельством отравления токсичным веществом.

Обнаружены кости первых людей, отравившихся ртутью. Останкам около 5000 лет

С древних времен на основе ртути делали красную краску, а также лечили сифилис. Однако ее использование всегда сопровождалось риском для жизни

Кости, обнаруженные в Испании и Португалии, принадлежат 370 людям, жившим в эпоху позднего неолита и медного века. Самый высокий уровень ртути был обнаружен в останках, датированных периодом между 2900 и 2600 годами до нашей эры.

Группа ученых пришла к выводу, что отравление произошло из-за воздействия киновари (ртутный минерал, имеет алую окраску), которая естественным образом образуется в термальных и вулканических районах по всему миру.

Исторически сложилось так, что порошкообразная форма киновари использовалась для изготовления краски или употреблялась как «волшебный» наркотик. «В Иберии использование киновари в качестве пигмента, краски или медицинского вещества началось в палеолите и постепенно усилилось в эпоху неолита», — пишут исследователи в своей работе.

В рамках своей работы ученые проанализировали кости 370 человек из 50 гробниц. Считается, что около 4500 — 5000 лет назад киноварь была продуктом большой социальной ценности. Это вещество считалось признаком роскоши, было одновременно священным и таинственным.

Ученые обнаружили, что уровень содержания ртути в костях мог доходить до 400 частей на миллион (ppm)! Учитывая, что сегодня, по нормам ВОЗ, безопасное содержание этого элемента составляет 1-2 ppm, полученные данные свидетельствуют о невероятно высоких дозах и сильнейшей интоксикации.

«Уровни, обнаруженные у некоторых испытуемых, очень высоки, поэтому мы не исключаем, что порошок киновари люди специально вдыхали или даже употребляли внутрь. Вероятно, это делали по ритуальным или символическим причинам», — резюмируют исследователи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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