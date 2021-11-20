В ЕС впервые одобрили таблетки от COVID-19

Их рекомендуют применять для лечения взрослых с COVID-19 , не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19 .

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало для применения препарат против коронавируса в виде таблеток производства фармацевтической компании Merck. Агентство также начало оценку таблеток от Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба EMA.

"Комитет ЭМА по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию препарата Lagevrio (также известного как "Молнупиравир") для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

Напомним, Pfizer заявила, что ее экспериментальные таблетки от COVID-19 Paxlovid на 89% снижают риск госпитализации.

Также американская фармацевтическая компания MSD (Merck) сообщила о намерении просить разрешение на экстренное использование антивирусного лекарственного средства молнупиравир для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

6 ноября Министерство здравоохранения разрешило в Украине клинические испытания таблеток против коронавируса компаний Pfizer и Merck.