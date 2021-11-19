Самое продолжительное почти за 600 лет лунное затмение онлайн

В следующий раз лунное затмение такой продолжительности произойдет в 2669 году.

Сегодня земляне станут свидетелями уникального астрономического явления. Частичное лунное затмение, которое можно наблюдать из Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии, будет длиться около шести часов.

Почти три с половиной часа наибольшая часть Луны – около 98% – будет находиться в тени Земли. Во время затмения тень от Земли окрасит Луну в ржаво-янтарный оттенок.

Онлайн-трансляция самого продолжительного за 580 лет лунного затмения доступна на сайте Time and Date.

Луна начала погружаться в полутень Земли в 6:02 по Гринвичу (8:02 по Киеву). Момент наибольшего затмения состоится в 09:02 по Гринвичу (11:02 по Киеву).

Затемнение будет длиться примерно 6 часов, но наблюдатели в разных частях света смогут видеть только его фрагменты.

Частичные лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии, только часть видимой поверхности спутника попадает в тень, создаваемую Землей.

Сегодняшнее лунное затмение последнее в 2021 году. В следующий раз лунное затмение такой продолжительности произойдет в 2669 году.

Напомним, в июле 2018-го произошло самое продолжительное за 100 лет затмение Луны.

Самое короткое лунное затмение столетия жители Земли могли наблюдать в апреле 2015 года.