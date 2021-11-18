Египетские археологи нашли Храм Солнца возрастом более 4500 лет

Среди находок, которые археологи сделали в Храме Солнца в Египте, есть и печати, которые когда-то использовались в качестве пробок для сосудов, основания двух известняковых колонн и порог из известняка.

Египетские археологи нашли Храм Солнца возрастом более 4500 лет

Команда археологов нашла десятки целых пивных сосудов во время раскопок. Но были и другие интересные находки

Археологи обнаружили постройку из сырцового кирпича, которая, по их мнению, является одним из потерянных египетских «Храмов Солнца». Он датируется серединой XXV века до нашей эры. Команда исследователей обнаружила останки, захороненные под другим храмом в Абу-Гурабе, примерно в 20 километрах к югу от Каира, сообщил один из руководителей миссии Массимилиано Нуццоло, сотрудник Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.

В 1898 году археологи, работавшие на этом месте, обнаружили храм солнца фараона Ньюсерры, также известного как Нойсер или Нюсерре, шестого царя пятой династии, правившего Египтом между 2400 и 2370 годами до нашей эры.

Археолог Нуццоло добавил, что команда нашла десятки целых пивных сосудов во время раскопок. Однако некоторые из них оказались наполнены ритуальной грязью, которая использовалась только в определенных религиозных процедурах. К тому же, некоторые обнаруженные там же гончарные изделия датируются серединой XXV века до нашей эры — за одно или два поколения до Ньюсерры.

На месте обнаруженного здания, по словам Нуццоло, раньше возвышалась постройка из сырцового кирпича, и она «была внушительных размеров». Но фараон Ньюсерра ритуально разрушил эту постройку, чтобы основать свой собственный храм солнца.

Хотя эти храмы были посвящены культу бога солнца Ра, по словам ученых, фараон узаконивал свою власть через храм и представился единственным сыном бога солнца на Земле. «Таким образом, косвенно главная цель храма заключалась в том, чтобы стать местом обожествления живого короля», — объяснил археолог.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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