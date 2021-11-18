В Украине выявили 11 вариантов штамма дельта

Украинские ученые обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса дельта, циркулирующих в стране. В Институте молекулярной биологии и генетики Украины утверждают, что именно этот вариант вируса SARS-CoV-2 полностью господствует в Украине.

Исследования проводятся по заказу Совета национальной безопасности и обороны, информирует пресс-служба Института.

В октябре ученые ИМБГ исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья в конце сентября. Почти 60% образцов из разных регионов Украины обнаружили "материнский" вариант дельты B.1.617.2, т. н. индийский. В то же время ученые обнаружили и 10 других вариантов штамма дельта, происходящих из США , Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В Институте отмечают, что в июне-августе 2021 года штамм дельта был обнаружен лишь в половине исследуемых образцов, остальные составляли штамм альфа, т.н. британский, начавший широко распространяться в начале этого года.

По словам ученых, мутированные варианты штамма дельта отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Нынешние вакцины действенны против этих штаммов, утверждает директор Института молекулярной биологии и генетики академик Михаил Тукало.

Напомним, штамм дельта зафиксирован в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не достигнет 90%.