В Украине выявили 11 вариантов штамма дельта

Исследование провели по заказу СНБО.

В Украине выявили 11 вариантов штамма дельта
Фото: facebook.com/IMBGNASU

Украинские ученые обнаружили 11 вариантов штамма коронавируса дельта, циркулирующих в стране. В Институте молекулярной биологии и генетики Украины утверждают, что именно этот вариант вируса SARS-CoV-2 полностью господствует в Украине.

Исследования проводятся по заказу Совета национальной безопасности и обороны, информирует пресс-служба Института.

В октябре ученые ИМБГ исследовали 75 образцов, собранных Центром общественного здоровья в конце сентября. Почти 60% образцов из разных регионов Украины обнаружили "материнский" вариант дельты B.1.617.2, т. н. индийский. В то же время ученые обнаружили и 10 других вариантов штамма дельта, происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В Институте отмечают, что в июне-августе 2021 года штамм дельта был обнаружен лишь в половине исследуемых образцов, остальные составляли штамм альфа, т.н. британский, начавший широко распространяться в начале этого года.

По словам ученых, мутированные варианты штамма дельта отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть, они быстрее распространяются. Нынешние вакцины действенны против этих штаммов, утверждает директор Института молекулярной биологии и генетики академик Михаил Тукало.

Напомним, штамм дельта зафиксирован в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не достигнет 90%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рекордное число роботов в этом году ввели в эксплуатацию в Северной АмерикеРекордное число роботов в этом году ввели в эксплуатацию в Северной Америке
SpaceX отправляет четырех астронавтов на МКС: видеоSpaceX отправляет четырех астронавтов на МКС: видео
В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса DeltaВ Чехии обнаружили новый штамм коронавируса Delta
Учёные передали данные при помощи быстрых нейтроновУчёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
SpaceX отправила четырех астронавтов на МКС: видеоSpaceX отправила четырех астронавтов на МКС: видео
Блок рекламы


Похожие новости
Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта"Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта"
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученыеНа пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученые
В Украине впервые трансплантировали легкие взрослому и сердце ребенкуВ Украине впервые трансплантировали легкие взрослому и сердце ребенку
В Украине испытывают мобильную станцию для очистки водыВ Украине испытывают мобильную станцию для очистки воды
Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирениемУкраинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением
Коронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьмиКоронавирус Дельта передается даже вакцинированными людьми
Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследованиеДве дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследование
В Украине объявили конкурс для новой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский"В Украине объявили конкурс для новой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский"
Вакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья дозаВакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья доза
Последние новости
Подгружаем последние новости