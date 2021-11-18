Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники

Это третий успешный старт ракеты-носителя Vega в 2021 году.

Во вторник, 16 ноября, с космодрома Куру во Французской Гвиане запустили ракету-носитель Vega с двигателем РД-843 производства "Южмаша" для вывода на орбиту трех разведывательных спутников ERES по заказу Министерства обороны Франции.

Об этом сообщило Государственное космическое агентство Украины.

Маршевый двигатель РД-843 4-й ступени ракеты-носителя разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и изготовлен "Южмашем".

Это третий пуск ракеты-носителя Vega в этом году, а всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время были выведены на орбиту 111 космических аппаратов.

Фото: nkau.gov.ua

В 2021 году также состоялись два успешных пуска американской ракеты Antares, основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил "Южмаш". Начиная с 2013 года, ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.