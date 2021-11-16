РоSSия подтвердила испытание оружия для уничтожения спутников

Шойгу отказался признать, что обломки угрожали безопасности МКС.

РоSSия подтвердила испытание оружия для уничтожения спутников
Ілюстрація американської розвідки часів Холодної війни
Фото: dia.mil

Министерство обороны РоSSии подтвердило, что 15 ноября в рамках испытаний перспективного вооружения уничтожило старый спутник на орбите Земли.

Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - цитирует министра обороны РФ Сергея Шойгу агентство ТАСС.

Заявление Шойгу противоречит информации американского космического агентства NASA, заявившего, что обломки уничтоженного Россией спутника создали реальную угрозу безопасности Международной космической станции и ее экипажа.

"Учитывая то, что у РоSSии есть длительная и насыщенная история полетов в космос, просто невероятно, что она поставила под угрозу не только астронавтов из США и других стран-партнеров на МКС, но и собственных космонавтов. Ее безрассудные и опасные действия также угрожают китайской космической станции и тайконавтам на ее борту", – говорится в заявлении NASA.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также назвал испытание противоспутникового оружия безответственным и напомнил, что Североатлантический альянс не собирается размещать оружие в космосе.

По данным Министерства обороны РоSSии, 15 ноября был уничтожен недействующий разведывательный спутник типа "Целина-Д" ("Космос-1408").

Спутник более позднего типа &quot;Целина-Р&quot;
Спутник более позднего типа "Целина-Р"

РФ утверждает, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, Китаем и Индией.

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