Рекордное число роботов в этом году ввели в эксплуатацию в Северной Америке

По сообщениям сетевых источников, компании из Северной Америки ввели в эксплуатацию рекордное число роботов за первые девять месяцев этого года. Этому способствовало стремление бизнеса нарастить производственные мощности на фоне борьбы с нехваткой рабочих рук.

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По данным отраслевой группы Association for Advancing Automation, различные заводы и другие промышленные клиенты заказали более 29 тыс. роботов, что на 37 % больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В общей сложности компании потратили на эти цели $1,48 млрд. Это также превысило предыдущее рекордное значение, установленное за девять месяцев 2017 года, до того, как пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на экономику.

Поспешное внедрение роботизированной техники является частью более широкого роста инвестиций, обусловленных стремлением компаний не отстать от спроса, который в некоторых случаях привёл к дефициту ключевых товаров. Многие компании также пытались вернуть обратно рабочих, которые были сокращены во время пандемии, и рассматривали роботов как альтернативу живой рабочей силе.

«Компании просто не могут найти нужных людей, вот почему они стремятся к автоматизации», — прокомментировал данный вопрос глава Association for Advancing Automation Джефф Бёрнстайн (Jeff Burnstein).

Также отмечается, что роботы продолжают проникать во многие сферы деятельности человека. Автомобилестроительные компании давно занимают лидирующую позицию в сфере использования промышленных роботизированных линий. Однако в 2020 году совокупные продажи другим представителям бизнеса впервые превысили объём продаж роботов в автомобильной отрасли. Что касается этого года, то за первые девять месяцев 2021 года автомобильные компании из Северной Америки оформили 12 544 заказа на покупку роботизированной техники, тогда как в других отраслях количество таких заказов составило 16 355, что на 53 % больше по сравнению с показателем годом ранее.

«Дело не в том, что автомобилестроение замедляется, оно продолжает расти. Однако другие отрасли, от металлургии до производства продуктов питания, растут ещё быстрее», — считает Джефф Бёрнстайн.



