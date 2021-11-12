Марсианский вертолет Ingenuity возвращается в точку своего первого вылета

NASA подтвердило, что вертолет Ingenuity завершил свой 15-й полет на Марс — 128,8-секундный вояж, благодаря которому он посетил свой первоначальный «аэродром».

В полете, непосредственно предшествующем последнему вылету, Ingenuity летел со скоростью 2700 об / мин, что дает ученым NASA уверенность в том, что винтокрылый аппарат сможет оставаться в небе и в более холодную марсианскую погоду, когда воздух на планете станет еще более разреженным.

Исходное место — это посадочная площадка Октавии Э. Батлер на поле братьев Райт, где Ingenuity первый раз поднялся в небеса Красной планеты. Первый полет был совершено в апреле, и с тех пор вертолет превзошел все ожидания НАСА относительно эксперимента стоимостью $85 000 000. Полет на сотни метров стал для него обычным делом, при этом вертолет спокойно проводил в воздухе по три минуты за вылет.

По словам Тедди Цанетоса, руководителя группы Ingenuity, 15-й полет Ingenuity планировался как 1332-футовый 130-секундный полет со скоростью чуть более 11 миль в час на высоте 40 футов над поверхностью планеты. Подробные данные полета еще не обнародованы, но мы знаем из подтверждения NASA, что аппарат пробыл в полете меньше, чем планировалось изначально. «Чтобы добраться до исходной взлетной точки, потребуется еще несколько рейсов», — пишет Цанетос.

Все это произошло в небольшом районе к западу от кратера Джезеро, где, по мнению ученых, когда-то существовало древнее озеро с дельтой реки, питающей озеро с запада. Высохшая дельта — отличное место для поиска окаменелых микробных биосигнатур или свидетельств древней марсианской жизни.

Доказав, что он способен летать на Марсе, вертолет стал настоящим разведчиком марсохода Perseverance, делая снимки местного ландшафта и выявляя точки, представляющие научный интерес. Конечная цель Perseverance — собрать многообещающие образцы горных пород на западной окраине Джезеро. Теперь задача Ingenuity — просматривать районы, недоступные марсоходу, искать безопасные маршруты и давать ученым возможность увидеть местность с высоты птичьего полета.



