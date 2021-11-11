SpaceX отправила четырех астронавтов на МКС: видео

Корабль вывел на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Американская компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) произвели запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon Endurance на Международную космическую станцию.

Трансляция события доступна на YouTube канале NASA.

Корабль вывел на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Они проведут на МКС около шести месяцев.

Обновлено. На сайте NASA сообщили об успешном запуске корабля. Астронавты направляются на МКС.

Ранее полет неоднократно откладывался: сначала запуск планировался на 30 и 31 октября, затем на 6 и 7 ноября и 8 ноября. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.