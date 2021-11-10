NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года

К отсрочке программы "Артемида" причастен, в том числе, миллиардер Безос.

NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года
Фото: SpaceX

Американское космическое агентство NASA отложило высадку людей на Луну до 2025 года.

На сайте NASA сообщается, что это связано, в частности, с недавними судебными исками по разработке месячного посадочного модуля. Компания Blue Origin Джеффа Безоса пыталась обжаловать подписание агентством контракта стоимостью 2,89 млрд долларов со SpaceX Илона Маска, но проиграла в суде.

"Быстрый и безопасный возврат на Луну - приоритет агентства. Однако с учетом недавнего судебного процесса и других факторов первая высадка человека в рамках программы "Артемида", вероятно, произойдет не раньше 2025 года", - сказал руководитель NASA Билл Нельсон.

Программа "Артемида" (Artemis) предусматривает использование тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), нового космического корабля Orion для экипажа и посадочного модуля Starship, который должен доставить астронавтов на поверхность спутника Земли.

Планировалось, что высадка на Луну состоится в 2024 году, однако программа столкнулась с рядом проблем, не считая суда с Blue Origin. Среди них – недостаточное финансирование, а также задержка с разработкой ракеты. Ее первый запуск состоится не раньше второй половины февраля.

Кроме того, NASA нужно создать большое количество других необходимых технологий, например, лунные скафандры нового типа.

Перед посадкой на Луну NASA планирует провести два тестовых полета. Миссия Artemis I состоится без астронавтов, а Artemis II будет пилотируемой, но без посадки. На этом этапе, запланированном на весну 2024 года, планируется осуществить запуск капсулы Orion вокруг Луны с астронавтами на борту.

В будущем NASA рассчитывает совершить не менее 10 посадок на Луну, но для этого ему нужно больше денег, подчеркнул Нельсон.

Напомним, что в 1960-70 годах в рамках программы "Аполлон" NASA отправило на Луну семь миссий. "Аполлон-13" не смог приземлиться из-за взрыва кислородного баллона. Последней пилотируемой миссией стал "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

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