Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта"

Это исследование американского Центра по контролю и профилактике болезней подтверждается опытом стран, где привиты более 65% населения.

Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма "Дельта"
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта". Такие результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Министр отметил, что ряд европейских стран уже подтверждают исследования на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия, где привиты более 65% населения, сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.

"Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные лица. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - мы бы имели на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", – отметил министр.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день в Украине есть 10,3 млн доз различных вакцин от коронавируса, в том числе 3 млн доз Moderna, 800 тысяч доз AstraZeneca, 4,5 миллиона доз CoronaVac и 2 миллиона доз Comirnaty от Pfizer.

По стране работают 1 174 пункта вакцинации. С начала вакцинальной кампании от коронавируса НСЗУ выплатила медучреждениям 397 млн грн за проведение прививок. Лидерами по выплате за вакцинацию от ковида является город Киев (учреждения здравоохранения только за проведенную вакцинацию получили более 62 млн грн) и Днепропетровская область (более 37 млн грн).

Напомним, по состоянию на конец октября, "Дельта" составляла 100% секвенированных образцов ковида в Украине. Секвенированию, то есть проверке, каким именно штаммом заразился пациент, подлежат случаи атипичного или тяжелого течения болезни.

За прошедшую неделю в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Привиться могут взрослые люди без противопоказаний, перечень которых утвержден Минздравом, а также дети от 12 лет.

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