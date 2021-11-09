Четыре астронавта вернулись на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon после шестимесячной миссии на МКС

Они 199 дней находились на орбите, где проводили опыты и испытания.

Четыре астронавта миссии Crew-2 вечером 8 ноября вернулись на Землю после более чем шестимесячного пребывания на Международной космической станции. Они прилетели в капсуле SpaceX Crew Dragon и приводнились в Мексиканском заливе, сообщается на на сайте NASA.

Международный экипаж из четырех человек провел на орбите 199 дней. Полет от МКС к Земле продолжался 8,5 часов.

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических испытаний) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке приводнились с парашютами у побережья Флориды.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k — NASA (@NASA) November 9, 2021

Экипажи на борту спасательных судов успешно доставили их на сушу.

Фото: NASA Астронавты Crew-2

"Мы рады, что Шейн, Меган, Аки и Томас успешно вернулись на Землю после еще одной удачной, рекордно продолжительной миссии на Международной космической станции", – сообщил администратор NASA Билл Нельсон.

Миссия Crew-2 была запущена 23 апреля на ракете Falcon 9. Crew Dragon Elevator пристыковался к предварительному порту космической станции модуля Harmony 24 спустя почти 24 часа после старта. В ходе миссии астронавты провели 198 дней на борту МКС и совершили 3194 витка вокруг Земли.

Астронавты проводили научно-исследовательские работы, в частности, изучили, как газообразный огонь ведет себя в условиях микрогравитации, а также вырастили зеленый чили в среде на станции, установили роботов-помощников и четырежды выходили в открытый космос.

Это вторая коммерческая миссия агентства с МКС. Первая миссия Space Crew-1 составила 168 дней.

Корабль Crew Dragon был разработан компанией Илона Маска SpaceX в соответствии с соглашением с NASA.

В настоящее время на МКС остаются работать астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов.

Миссию Crew-3 переносили несколько раз. Сейчас планируется, что четыре астронавта NASA и астронавт Европейского космического агентства полетят на МКС 11 ноября.

Напомним, что в марте 2019 года SpaceX успешно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не было, только манекен.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года со второй попытки полетел на МКС с людьми на борту. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились два астронавта – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, совершенный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства – СССР , США и Китай .

Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".

В мае 2021 года после полугодовой миссии на Землю вернулись астронавты Майкл Гопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи. Они прилетели на Crew Dragon-1 после расстыковки с Международной космической станцией и успешно сели на воду в Мексиканском заливе.