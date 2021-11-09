Virgin Galactic подняла цены: 100 билетов в космос проданы намного дороже начальной стоимости

Virgin Galactic подняла цены: 100 билетов в космос проданы намного дороже начальной стоимости

Компания Virgin Galactic, готовящая коммерческие пассажирские полёты в космос, сообщила о повышении цен на свои билеты. С момента возобновления их продаж в августе продано 100 билетов. В общей сложности космическое путешествие оплатили уже 700 пассажиров — на 300 меньше, чем рассчитывает продать «космический стартап» до начала полётов.

Источник изображения: twitter.com/virgingalactic

О результатах продаж компания объявила в отчёте о финансовых показателях третьего квартала. Хотя Virgin Galactic предстоит продать ещё немало билетов в соответствии с планом, в компании заявляют, что продажи уже сейчас идут с опережением графика.

По словам главы Virgin Galactic Майкла Колглезьера (Michael Colglazier), ценовая стратегия, анонсированная в прошлом квартале, была «хорошо принята». В начале следующего года компания начнёт более активные продажи билетов среди любителей космических путешествий.

Virgin Galactic возобновила продажи билетов всего через месяц после того, как её основатель Ричард Брэнсон (Richard Branson) сам стал одним из первых пассажиров корабля VSS Unity в июле — с двумя пилотами и тремя другими пассажирами. В сентябре выяснилось, что в ходе полёта возникли технические проблемы и Федеральное управление гражданской авиации США временно запретило полёты на период расследования инцидента до середины сентября.

Ещё до того, как об инциденте и расследовании стало известно публике, Virgin Galactic решила возобновить продажи билетов, но если несколько лет назад их продавали по $250 000, то теперь — по $450 000.

Следующая миссия Unity 23 с тремя офицерами итальянских ВВС должна была состояться в сентябре, но её отложили из-за потенциальных дефектов в компонентах одного из поставщиков.

Помимо VSS Unity компания построила корабль VSS Imagine и работает над ещё одним — VSS Inspire. В октябре компания объявила, что не станет возобновлять коммерческие рейсы до конца 2022 года, а VSS Imagine не будет участвовать в полётах до начала 2023 года — пассажирам придётся подождать.

В отчёте за третий квартал Virgin Galactic сообщила, что за три месяца заработано $2,6 млн, причём за тот же период чистый убыток составил $48 млн, значительно уменьшившись с $94 млн во втором квартале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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