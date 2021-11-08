Самая высокая гора на Титане

В 2016 году специалисты NASA продемонстрировали снимки обнаруженной на самом крупном спутнике Сатурна трёхкилометровой горы и показали четыре новых карты поверхности Титана.

Титан является самым крупным из 62 спутников Сатурна. В его атмосфере преобладает азот с примесями метана и этана, поверхность состоит из водяного льда и органических веществ, а температура достигает -180 °C. Астрономам стало известно, что самой высокой точкой Титана является гора Митрим.

В высоту она достигает 3337 метров и расположена в центре хребта, а чуть выше и севернее неё располагается другая гора высотой 2807 метров. На новую карту поверхности учёные добавили девять новых объектов, в том числе горную область Мория.

Также специалисты показали четыре карты Титана, которые сделаны на основе снимков, переданных с 2004 по 2015 годы автоматической межпланетной станцией Cassini .

Первая карта представляет собой снимок в инфракрасном диапазоне с длиной волны 2 микрометра. Вторая получена путём совмещения двух снимков, полученных на разных длинах волн. Третья является композицией из снимков, сделанных с тремя светофильтрами: красным (5 микрон), зелёным (2 микрона) и синим (1,27 микрона).

Четвёртая представляет собой более чёткую версию третьей карты, чтобы рассмотреть особенности рельефа.



