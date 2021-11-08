Самая высокая гора на Титане

В 2016 году специалисты NASA продемонстрировали снимки обнаруженной на самом крупном спутнике Сатурна трёхкилометровой горы и показали четыре новых карты поверхности Титана.

Самая высокая гора на Титане
Самая высокая гора на Титане
Самая высокая гора на Титане
Самая высокая гора на Титане

Титан является самым крупным из 62 спутников Сатурна. В его атмосфере преобладает азот с примесями метана и этана, поверхность состоит из водяного льда и органических веществ, а температура достигает -180 °C. Астрономам стало известно, что самой высокой точкой Титана является гора Митрим.

В высоту она достигает 3337 метров и расположена в центре хребта, а чуть выше и севернее неё располагается другая гора высотой 2807 метров. На новую карту поверхности учёные добавили девять новых объектов, в том числе горную область Мория.

Также специалисты показали четыре карты Титана, которые сделаны на основе снимков, переданных с 2004 по 2015 годы автоматической межпланетной станцией Cassini .

Первая карта представляет собой снимок в инфракрасном диапазоне с длиной волны 2 микрометра. Вторая получена путём совмещения двух снимков, полученных на разных длинах волн. Третья является композицией из снимков, сделанных с тремя светофильтрами: красным (5 микрон), зелёным (2 микрона) и синим (1,27 микрона).

Четвёртая представляет собой более чёткую версию третьей карты, чтобы рассмотреть особенности рельефа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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