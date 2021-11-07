Обнаружен фтор в галактике на рекордном расстоянии от Солнечной системы

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что исследователям удалось сделать важное открытие, которое проливает свет на механизм образования фтора во Вселенной.

Источник изображений: ESO

Учёные из Хертфордширского университета в Великобритании зафиксировали наличие фтора (в составе фторида водорода) в больших облаках газа в удалённой галактике NGP-190387, которая находится на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас. Это галактика с активным звёздообразованием.

«Так как звёзды выбрасывают наружу образовавшиеся в их ядрах элементы, когда их жизнь подходит к концу, эта находка означает, что звёзды, в которых образовался фтор, должны были пройти свой жизненный путь и умереть очень быстро», — отмечает ESO.

Исследователи полагают, что источником фтора в наблюдаемой галактике являются звёзды Вольфа–Райе, очень массивные светила, жизнь которых продолжается всего несколько миллионов лет.

«Открытие фтора в NGP-190387 — один из первых случаев регистрации фтора за пределами Млечного Пути и соседних с ним галактик. Раньше астрономы находили этот элемент в удалённых квазарах. Но никогда ещё фтор не наблюдался в галактике с активным звездообразованием на такой ранней стадии истории Вселенной», — говорится в публикации.

Нужно отметить, что наблюдения выполнялись при помощи Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётки (ALMA).



