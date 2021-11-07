Обнаружен фтор в галактике на рекордном расстоянии от Солнечной системы

Обнаружен фтор в галактике на рекордном расстоянии от Солнечной системы

Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о том, что исследователям удалось сделать важное открытие, которое проливает свет на механизм образования фтора во Вселенной.

Источник изображений: ESO

Учёные из Хертфордширского университета в Великобритании зафиксировали наличие фтора (в составе фторида водорода) в больших облаках газа в удалённой галактике NGP-190387, которая находится на расстоянии более 12 млрд световых лет от нас. Это галактика с активным звёздообразованием.

«Так как звёзды выбрасывают наружу образовавшиеся в их ядрах элементы, когда их жизнь подходит к концу, эта находка означает, что звёзды, в которых образовался фтор, должны были пройти свой жизненный путь и умереть очень быстро», — отмечает ESO.

Исследователи полагают, что источником фтора в наблюдаемой галактике являются звёзды Вольфа–Райе, очень массивные светила, жизнь которых продолжается всего несколько миллионов лет.

Обнаружен фтор в галактике на рекордном расстоянии от Солнечной системы

«Открытие фтора в NGP-190387 — один из первых случаев регистрации фтора за пределами Млечного Пути и соседних с ним галактик. Раньше астрономы находили этот элемент в удалённых квазарах. Но никогда ещё фтор не наблюдался в галактике с активным звездообразованием на такой ранней стадии истории Вселенной», — говорится в публикации.

Нужно отметить, что наблюдения выполнялись при помощи Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётки (ALMA).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в ПольшеУкраинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше
ALMA обнаружил признаки воды в далекой галактикеALMA обнаружил признаки воды в далекой галактике
Безос проиграл суд за контракт NASA на $2,9 млрдБезос проиграл суд за контракт NASA на $2,9 млрд
Amazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированногоAmazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированного
Древние бумеранги австралийских аборигенов не умели возвращаться, однако использовались повсеместноДревние бумеранги австралийских аборигенов не умели возвращаться, однако использовались повсеместно
Блок рекламы


Похожие новости
ALMA обнаружил признаки воды в далекой галактикеALMA обнаружил признаки воды в далекой галактике
В Солнечной системе обнаружена самая большая из известных кометВ Солнечной системе обнаружена самая большая из известных комет
В Египте обнаружено 2000-летнее судно рядом с затонувшим городомВ Египте обнаружено 2000-летнее судно рядом с затонувшим городом
У тех, кто уже переболел COVID-19, обнаружены странные аномалии мозгаУ тех, кто уже переболел COVID-19, обнаружены странные аномалии мозга
Астронавты МКС вышли в открытый космос для замены солнечной панелиАстронавты МКС вышли в открытый космос для замены солнечной панели
Китай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 годуКитай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 году
Впервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизниВпервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизни
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
Как пульсар из системы "черная вдова" сожрал своего спутникаКак пульсар из системы "черная вдова" сожрал своего спутника
«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы
Последние новости
Подгружаем последние новости