Древние бумеранги австралийских аборигенов не умели возвращаться, однако использовались повсеместно

 Новое исследование сообщает о результатах анализа редкой коллекции невозвращающихся бумерангов из Кинипапы (Купер-Крик), недалеко от Иннаминка на крайнем северо-востоке Южной Австралии.

Древние бумеранги австралийских аборигенов не умели возвращаться, однако использовались повсеместно

Четыре бумеранга и один деревянный фрагмент были обнаружены в русле ручья во время засухи в 2017 и 2018 годах Джейсоном Литерлендом из национальных парков и дикой природы Южной Австралии и Кэтрин Литерленд, владелицей земляных угодий.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что возраст бумерангов составляет примерно 1650–1830 гг. нашей эры, то есть время, охватывающее два столетия, предшествовавших европейским вторжениям в регион таких исследователей, как Стерт, Берк и Уиллс.

«Подборка демонстрирует разнообразие форм и функций, отражающих разнообразную культурную деятельность и повседневную жизнь аборигенов, которые обитали возле крупных водоемов в районе Купер-Крик в этот период», ? рассказала профессор Эми Робертс из Университета Флиндерс.

Авторы пришли к выводу, что в дополнение к их вероятному использованию в качестве снарядов, бумеранги, вероятно, также применялись для сражений, охоты, копания, управления огнем и, возможно, в церемониальных целях.

«Этот диапазон действий выходит далеко за рамки стереотипа о возвращающемся бумеранге, известного большинству австралийцев», ? отметил соавтор доктор Дэрил Уэсли из Университета Флиндерса.

Прогнозы изменения климата в регионе угрожают изменить условия, которые позволили сохранить эти артефакты, что может повлиять на потенциальное выживание других деревянных предметов, оставшихся в окружающей среде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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