Amazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированного

Компания Kuiper Systems, принадлежащая Amazon, подала запрос в Федеральную комиссию по связи (FCC) США на запуск дополнительных 4538 спутников связи в рамках проекта Kuiper. Предполагается, это позволит Amazon укрепить собственную орбитальную группировку для конкуренции со SpaceX Starlink в сфере предоставления услуг широкополосного доступа в интернет.

Amazon хочет запустить на 4538 интернет-спутников Kuiper больше запланированного

Рендер ракеты RS1 компании ABL Space Systems, которая будет использоваться для запуска спутников Kuiper / Источник изображения: Amazon

Если Amazon удастся получить одобрение регулятора, то размер спутниковой группировки в рамках проекта Kuiper вырастет до 7774 аппаратов. Ранее на этой неделе стало известно, что первые два прототипа спутников KuiperSat отправятся в космическое пространство в следующем году. Проект Kuiper предполагает формирование на низкой околоземной орбите Земли спутниковой группировки, которая будет использоваться для предоставления доступа в интернет и покроет всю поверхность планеты. Amazon заинтересована в том, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом пользователей в отдалённых и труднодоступных областях нашей планеты, где невозможно развёртывание традиционной интернет-инфраструктуры.

Концепция Kuiper напоминает то, что уже реализуется компанией SpaceX, которая в рамках проекта Starlink успела вывести на орбиту около 1700 спутников связи. Всего же компания Илона Маска (Elon Musk) планирует запустить в космос не менее 12 тыс. аппаратов. В этой же время Amazon изначально рассчитывала обойтись 3236 интернет-спутниками и, вероятно, этого достаточно для обеспечения полноценного покрытия поверхности Земли, а дополнительные аппараты позволят нарастить ёмкость сети.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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