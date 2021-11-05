Безос проиграл суд за контракт NASA на $2,9 млрд

Blue Origin пыталась обжаловать решение NASA, выбравшего SpaceX для разработки посадочного модуля для новой миссии на Луну. Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics, но в средине апреля NASA отдала контракт компании Маска. Проигравшие компании попытались обжаловать это решение в Счетной палате США, но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin пошла в суд.
Напомним, что в 2019 году власти США объявили, что в 2024 году американские астронавты снова высадятся на Луну. В рамках новой программы, которую назвали "Артемида", США вместе с европейскими и другими космическими агентствами хотят создать на окололунной орбите станцию Gateway. Для ускорения разработки NASA отдало многие элементы программы в руки частных компаний.
В частности, речь идет о разработке посадочного модуля для доставки людей и грузов с орбитальной станции на поверхность Луны.