Безос проиграл суд за контракт NASA на $2,9 млрд

Модуль для посадки на Луну будет разрабатывать SpaceX Илона Маска.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса не смогла через суд добиться пересмотра контракта NASA стоимостью 2,89 млрд долларов, заключенного со SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщил сам Безос.

"Не то решение, которое мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем удачи NASA и SpaceX в исполнении контракта", - написал миллиардер в твиттере .

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 4, 2021

Blue Origin пыталась обжаловать решение NASA, выбравшего SpaceX для разработки посадочного модуля для новой миссии на Луну. Blue Origin тоже претендовала на выполнение этой задачи, как и оборонный подрядчик Dynetics, но в средине апреля NASA отдала контракт компании Маска. Проигравшие компании попытались обжаловать это решение в Счетной палате США , но она жалобы отклонила. Тогда в августе Blue Origin пошла в суд.

Напомним, что в 2019 году власти США объявили, что в 2024 году американские астронавты снова высадятся на Луну. В рамках новой программы, которую назвали "Артемида", США вместе с европейскими и другими космическими агентствами хотят создать на окололунной орбите станцию Gateway. Для ускорения разработки NASA отдало многие элементы программы в руки частных компаний.

В частности, речь идет о разработке посадочного модуля для доставки людей и грузов с орбитальной станции на поверхность Луны.