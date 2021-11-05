Alphabet основала компанию, которая будет искать новые лекарства с помощью искусственного интеллекта

Холдинг Alphabet объявил в четверг об основании новой компании, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта для открытия новых лекарств. Она будет использовать наработки DeepMind, ещё одной дочерней компании Alphabet, которая проделала революционную работу с использованием ИИ для предсказания структуры белков.

Источник изображения: The Verge

Новая компания, получившая название Isomorphic Laboratories, будет использовать эти достижения для создания инструментов, которые помогут открыть новые фармацевтические препараты. Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) будет выполнять функции гендиректора Isomorphic Laboratories, но обе компании будут оставаться независимыми друг от друга, время от времени сотрудничая.

В течение многих лет эксперты указывали на ИИ как способ ускорить и удешевить поиск новых лекарственных препаратов. ИИ может помочь сканировать базы данных молекул, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для конкретной цели. Isomorphic попытается построить модели, которые могут предсказать, как лекарства будут взаимодействовать с организмом. Она будет использовать работу DeepMind в области структуры белков, чтобы выяснить, как несколько белков могут взаимодействовать друг с другом. Компания будет сосредоточена на развитии партнёрских отношений с фармацевтическими компаниями.

Однако разработка и тестирование лекарств могут оказаться более сложной задачей, чем определение структуры белка. Кандидат на роль лекарства, который выглядит многообещающим, исходя из того, как он действует на химическом уровне, может не всегда работать на практике. Отмечается, что более 90 % лекарств, прошедших клинические испытания, в конечном итоге не работают. Работа DeepMind и Isomorphic Laboratories может помочь преодолеть некоторые узкие места в исследованиях, но она не является быстрым решением всех проблем, связанных с разработкой лекарств.



