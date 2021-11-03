Австралийские студенты создали робота-паука. Он должен обследовать пещеры и создавать их 3D-модели

Он должен обследовать пещеры и создавать их 3D-модели Группа студентов из Университета Аделаиды разработала робота, для 3D-сканирования объекта всемирного наследия — Наракортских пещер.

Австралийские студенты создали робота-паука. Он должен обследовать пещеры и создавать их 3D-модели

Megan Hughes

По проекту CaveX студенты сделали 15 вариантов робота, прежде чем остановились на окончательном дизайне.

Аспирант Крейг Уильямс много лет работал над созданием этой модели. «Я сталкивался с некоторыми проблемами, например, с очень узкими проходами — я не мог доставить большое устройство, который я использую, в такие места», — рассказал он. Тогда Уильямс обратился в инженерный отдел.

«Мы собрали команду единомышленников, которые, как мы думали, будут хорошо работать вместе, и которые составили нашу пятёрку для выпускного проекта CaveX», — поделился участник отдела студент Мэттью Кинг.

Студент Хайден Ли заявил, что у них было много идей, но их пришлось отложить из-за возможного повреждения поверхности пещеры. «Мы черпаем вдохновение из природы», — признался он. — К тому же, колёса или гусеницы могут испортить пещеры. Так что верным решением было бы взять ноги, похожие на ножки насекомых, и интегрировать их в дизайн».

По проекту CaveX студенты сделали 15 вариантов робота, прежде чем остановились на окончательном дизайне. Устройство оснастили шестью «лапами», как у паука. Ещё конструкция позволяет роботу с лёгкостью пересекать неровную местность.

Студенты провели целые выходные в Наракортских пещерах, проверяя робота на прочность и работоспособность. «Мы надеемся найти тоннели, которые, возможно, приведут к новым ископаемыми месторождениям», — сказал Крейг Уильямс. Теперь робота передадут другой команде инженеров, которая должна оснастить его технологиями искусственного интеллекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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