Компания Цукеберга разрабатывает роботизированную кожу для погружения в «метавселенную» — Интернет будущего

Соучредитель Facebook Марк Цукерберг, ныне генеральный директор Meta, заявил в минувший понедельник, что объединение нового сенсорного датчика и пластика потенциально может поддержать развитие так называемой «метавселенной».

Компания Цукеберга разрабатывает роботизированную кожу для погружения в «метавселенную» — Интернет будущего

Вместе с учеными из Университета Карнеги-Меллона исследователи искусственного интеллекта из Meta создали деформируемую пластиковую «кожу» толщиной менее 3 миллиметров. Относительно дешевый материал, известный как ReSkin, содержит внутри магнитные частицы, которые создают магнитное поле.

Когда кожа соприкасается с другой поверхностью, магнитное поле внедряемых частиц изменяется. Датчик регистрирует изменение магнитного потока, прежде чем передать данные некоторому программному обеспечению, которое пытается проанализировать приложенную силу или прикосновение.

«Мы разработали сенсорный датчик с высоким разрешением и работали с Карнеги-Меллоном над созданием тонкой робо-кожи», — написал Цукерберг в понедельник в Facebook. «Это приближает нас на один шаг к реалистичным виртуальным объектам и физическим взаимодействиям в метавселенной».

Кожа была протестирована на роботах, которые работали с мягкими фруктами, включая виноград и чернику. Ее также помещали в резиновую перчатку, в то время как человеческая рука лепила из теста булочку. Систему искусственного интеллекта нужно было обучить 100 прикосновениям человека, чтобы у нее было достаточно данных, чтобы понять, как изменения магнитного поля связаны с этим процессом.

«Метавселенная» Цукерберга — это либо следующая эволюция Интернета, либо очередноемодное в корпоративной среде словечко, которое привлекает инвесторов к каким-то туманным инновациям, которые могут даже не быть реализованы в течение следующего десятилетия.

В любом случае, технологические компании — в первую очередь Meta — все больше продвигают концепцию метавселенной: это термин, обозначающий виртуальный мир, в котором вы буквально можете жить, работать и играть. Если вы смотрели фильм «Первому игроку приготовиться» или любое другое кино о виртуальной реальности, то довольно хорошо представляете, что такое метавселенная: надев компьютерные очки, можно в ту же секунду перенестись в цифровую вселенную, где возможно все.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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