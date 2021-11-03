Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше

Украинская вакцина от COVID-19, разработанная учеными Института биологии клетки НАН Украины во Львове, проходит тестирование на мышах в польском институте в Гданьске на иммуногенность.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В сентябре прошлого года Институт биологии клеток НАН получил грант около 10 миллионов гривен на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Львовские биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Проект, рассчитанный на полтора года, на стадии завершения.

Отмечается, что исследования проводят в Польше , потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

Результат исследований будет известен через две-три недели. Далее польские ученые продолжат эксперимент уже на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу. Их будут заражать вирусом и вводить вакцину.

Львовский институт закупает мышей в США , стоимость одной – 180 евро, а их нужно десятки.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, потом будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Потому что это единственная лаборатория в Польше , которая размножает коронавирус. Не знаю, завершим ли до конца года исследование на трансгенных мышах. Мы считаем, что наша вакцина – эффективна. Сейчас зависим от результата. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается", - объясняет руководитель Института биологии клеток во Львове, академик Андрей Сибирный.

"Дальше – следующий этап. Очень сомневаюсь, что Украина доведет дело с нашей разработкой, если она будет успешной, на выпуск очищенных белков. Потому что это дорого и нет технологии. Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат очень сложно. Китай этого до сих пор не может сделать", - добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что первую украинскую вакцину против коронавируса украинцы получат уже в начале следующего года.