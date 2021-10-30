NASA и SpaceX снова перенесли дату запуска Crew Dragon-3

Причиной послужили погодные условия.

NASA и SpaceX снова перенесли запуск космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции. На этот раз его отложили до 3 ноября из-за погодных условий.

В миссии принимают участие астронавты Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот), Кайла Баррон и Маттиас Маурер (представляет не НАСА, а Европейское космическое агентство). Об этом сообщили на сайте NASA.

Фото: NASA Астронавты миссии

Они должны отправиться в шестимесячную научную миссию.

Напомним, что запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде переносили уже несколько раз.