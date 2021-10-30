Honda создала прототип ракетного двигателя

Не так давно компания Honda заявила о намерении расширить производство за счёт создания новых товаров, в том числе космических ракет. Теперь же представители автопроизводителя и правительства Японии рассказали о дальнейших планах Honda и заявили, что инженеры компании уже успели подготовить прототип ракетного двигателя.

Honda создала прототип ракетного двигателя

Изображение: Pixabay

Honda была основана в 1946 году и на начальном этапе развития занималась производством мотоциклов. Первые автомобили компании сошли с конвейера только в 1963 году. В наши дни Honda является транснациональной корпорацией, в которой работает более 200 тыс. сотрудников по всему миру. Подразделения компании уже производят широкий спектр продукции, в том числе автомобили, мотоциклы, реактивные самолёты и роботов. В распоряжении компании имеются разные технологии, связанные с двигателями, системами навигации и управления.

В наши дни Honda рассматривает космос как растущий рынок и планирует изучить варианты использования собственных технологий для того, чтобы внести вклад в развитие этого направления, сотрудничая с Японским космическим агентством (JAXA). Согласно имеющимся данным, несколько инженеров Honda проявили интерес к созданию ракет в 2019 году. Компания выделила ресурсы на разработку ракетного двигателя и к настоящему моменту уже удалось подготовить полноценный прототип силовой установки для космических ракет.

Honda ещё не готова публиковать технические характеристики двигателя и его возможности в плане грузоподъёмности. Ожидается, что окончательный вариант силовой установки для ракеты, способной вывести тонну груза на низкую околоземную орбиту, будет представлен в 2025-2026 годах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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