Почему корни растений перестают расти в тени: новое исследование

 Когда растение оказывается в слишком сильной тени, оно перенаправляет свои ресурсы на свет. Урожайность и развитие корней останавливаются, поскольку растение старается расти выше, стремясь подняться над соседями, чтобы получить доступ к солнцу.

Почему корни растений перестают расти в тени: новое исследование

«Избегание тени — жизненно важная стратегия выживания для организма, который зависит от фотосинтеза, но это также проблема для фермеров», — объяснил доцент лаборатории Cold Spring Harbor (CSHL) Уллас Педмале. По его словам, такой эволюционный механизм ограничивает плотность, с которой производители могут сажать свои культуры, и, таким образом, ограничивает урожайность.

«Из-за скопления растений возникает конкуренция за солнечный свет, поэтому они могут вырасти выше, чем нужно», — добавил Педмале. «Растения вкладывают всю эту энергию, чтобы попытаться вырасти выше, и происходит это за счет фруктов и биомассы, от которой зависит хозяйство. Кроме того, этот процесс идет за счет корней, поэтому они прекращают расти».

Исследователи десятилетиями изучали реакцию растений на тень в надежде найти способы помочь растениям процветать при более высокой плотности высадки. Большая часть этих исследований была сосредоточена на изменениях стеблей и листьев, но команда Педмале хотела знать, что происходит под землей, когда растение лишено света. Это насущная проблема, потому что растения без развитой корневой системы более уязвимы к засухам, наводнениям и ураганам — угрозам, которые становятся все более распространенными из-за изменения климата.

Используя растения томатов и модельное растение арабидопсис, доктор-исследователь Даниэле Росадо и другие члены команды Педмале сравнили корни саженцев, выращенных при полном незатененном свете, с более короткими, менее развитыми корнями растений, выращенных в тени. Они обнаружили, что сотни генов, которые растения используют для ответа на стресс, были включены в растениях, выращенных в тени, включая десятки генов, которые кодируют белки, называемые WRKY, которые регулируют экспрессию генов.

Чтобы подтвердить, что они ограничивают рост корней, команда Педмале генетически модифицировала растения, в которых определенные гены WRKY оставались очень активными независимо от условий. Ученые обнаружили, что у растений с высоким уровнем определенных белков WRKY растут такие же слабые, плохо развитые корни, что и у растений, выращиваемых в тени, даже при большом количестве света. Стебли же растения, напротив, росли нормально. Кроме того, оказалось, что растительный гормон этилен (необходимый для созревания плодов) также может участвовать в реакции корней на оттенок.

Педмале надеется, что раскрытие роли этих белков в избегании тени поможет исследователям вывести лучшие высокоурожайные растения: такие, которые могут процветать в более тесных условиях, выдерживать экстремальные погодные условия и, возможно, даже уменьшать глобальное потепление, выводя углекислый газ из воздуха в атмосферу с помощью разветвленной корневой системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Как марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цементКак марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цемент
ООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекордООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекорд
Аппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна ЮпитераАппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна Юпитера
Астрономы открыли планету «младенческого» возрастаАстрономы открыли планету «младенческого» возраста
На YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - LaboraverumНа YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - Laboraverum
Блок рекламы


Похожие новости
На YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - LaboraverumНа YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - Laboraverum
Почему из истории Земли "исчезли" миллионы лет: секрет геологических слоевПочему из истории Земли "исчезли" миллионы лет: секрет геологических слоев
Кремниевая революция: физики впервые смогли увидеть то, почему кремниевые элементы в батареях разрушаются так быстроКремниевая революция: физики впервые смогли увидеть то, почему кремниевые элементы в батареях разрушаются так быстро
Разлив озер внутри кратеров на древнем Марсе вызывал огромные наводнения: новое исследованиеРазлив озер внутри кратеров на древнем Марсе вызывал огромные наводнения: новое исследование
Вакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследованиеВакцина Moderna наиболее эффективно защищает от госпитализации, - исследование
Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирениемУкраинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением
Учёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторовУчёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторов
Крупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск зараженияКрупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения
Почему панды считаются “вымирающим видом”Почему панды считаются “вымирающим видом”
Почему некоторые люди верят, что Земля плоскаяПочему некоторые люди верят, что Земля плоская
Последние новости
Подгружаем последние новости