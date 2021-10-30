Инопланетян не нашли: таинственный радиосигнал с Проксимы Центавра признан случайным сочетанием радиопомех

Год назад проект Breakthrough Listen по поиску признаков инопланетной деятельности в космосе сообщил об обнаружении сигнала-кандидата на искусственное происхождение. Сигнал фиксировался около пяти часов в направлении на Проксиму Центавра, ближайшую к нам звезду с двумя экзопланетами в системе. К настоящему времени учёные выяснили, что этот сигнал не имеет отношение к инопланетянам и связан с деятельностью человека на Земле.

Радиотелескоп Паркса. Источник изображения: CSIRO

Один из радиотелескопов, участвующих в проекте Breakthrough Listen — это австралийский радиотелескоп Паркса. Для задач программы по поиску признаков внеземной деятельности он сканирует небосвод в диапазоне частот от 700 МГц до 4 ГГц с разрешением 3,81 Гц. Это эквивалентно одновременному прослушиванию свыше 800 радиоканалов с высочайшей чувствительностью.

В апреле и мае 2019 года Паркс зарегистрировал узкополосный сигнал на частоте 982 МГц. Фиксация произошла в момент ориентации радиотелескопа на участок неба с Проксимой Центавра. Сигнал прошёл через все предварительные фильтры, что позволило ему присвоить статус кандидата на следы от техногенной деятельности вне Земли. Например, сигнал демонстрировал доплеровские эффекты, как если бы далёкая система неслась в открытом пространстве. Также сигнал пропадал при смене ориентации антенны, что исключало его местное происхождение.

Углублённый анализ радиосигнала показал, что он, всё же, не имеет отношения к инопланетянам. Несмотря на много признаков техногенных радиосигнатур, сигнал с большой долей вероятности возник в результате взаимодействие нескольких помеховых сигналов в каскадах приёмников радиотелескопа. На это указал математический анализ сигнала, хотя происхождение помех так и не удалось установить.

По мнению участников проекта Breakthrough Listen, это не неудача, а шаг вперёд, поскольку улучшенный математический аппарат позволяет ещё лучше отсеивать следы радиодеятельности человека в околоземном пространстве и чётче понимать, к чему мы должны прислушиваться, изучая объекты во Вселенной.



