Инопланетян не нашли: таинственный радиосигнал с Проксимы Центавра признан случайным сочетанием радиопомех

Год назад проект Breakthrough Listen по поиску признаков инопланетной деятельности в космосе сообщил об обнаружении сигнала-кандидата на искусственное происхождение. Сигнал фиксировался около пяти часов в направлении на Проксиму Центавра, ближайшую к нам звезду с двумя экзопланетами в системе. К настоящему времени учёные выяснили, что этот сигнал не имеет отношение к инопланетянам и связан с деятельностью человека на Земле.

Инопланетян не нашли: таинственный радиосигнал с Проксимы Центавра признан случайным сочетанием радиопомех

Радиотелескоп Паркса. Источник изображения: CSIRO

Один из радиотелескопов, участвующих в проекте Breakthrough Listen — это австралийский радиотелескоп Паркса. Для задач программы по поиску признаков внеземной деятельности он сканирует небосвод в диапазоне частот от 700 МГц до 4 ГГц с разрешением 3,81 Гц. Это эквивалентно одновременному прослушиванию свыше 800 радиоканалов с высочайшей чувствительностью.

В апреле и мае 2019 года Паркс зарегистрировал узкополосный сигнал на частоте 982 МГц. Фиксация произошла в момент ориентации радиотелескопа на участок неба с Проксимой Центавра. Сигнал прошёл через все предварительные фильтры, что позволило ему присвоить статус кандидата на следы от техногенной деятельности вне Земли. Например, сигнал демонстрировал доплеровские эффекты, как если бы далёкая система неслась в открытом пространстве. Также сигнал пропадал при смене ориентации антенны, что исключало его местное происхождение.

Углублённый анализ радиосигнала показал, что он, всё же, не имеет отношения к инопланетянам. Несмотря на много признаков техногенных радиосигнатур, сигнал с большой долей вероятности возник в результате взаимодействие нескольких помеховых сигналов в каскадах приёмников радиотелескопа. На это указал математический анализ сигнала, хотя происхождение помех так и не удалось установить.

По мнению участников проекта Breakthrough Listen, это не неудача, а шаг вперёд, поскольку улучшенный математический аппарат позволяет ещё лучше отсеивать следы радиодеятельности человека в околоземном пространстве и чётче понимать, к чему мы должны прислушиваться, изучая объекты во Вселенной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Как марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цементКак марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цемент
ООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекордООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекорд
Аппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна ЮпитераАппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна Юпитера
Астрономы открыли планету «младенческого» возрастаАстрономы открыли планету «младенческого» возраста
На YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - LaboraverumНа YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - Laboraverum
Блок рекламы


Похожие новости
Возможно, астрономы случайно нашли революционный способ поиска экзопланетВозможно, астрономы случайно нашли революционный способ поиска экзопланет
Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"
Астрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналовАстрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов
В Китае нашли кратер от стометрового астероида, который упал 49 тыс. лет назадВ Китае нашли кратер от стометрового астероида, который упал 49 тыс. лет назад
Ученые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов летУченые впервые нашли окаменевший мозг возрастом 310 миллионов лет
В Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. летВ Испании нашли пещерные рисунки неандертальцев, которым более 60 тыс. лет
В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч летВ тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет
В Китае нашли череп ранее неизвестного вида человекаВ Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека
Moderna признана лучшей вакциной от коронавируса на мировом уровнеModerna признана лучшей вакциной от коронавируса на мировом уровне
На Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч летНа Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч лет
Последние новости
Подгружаем последние новости