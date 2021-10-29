Аппарат «Юнона» измерил глубину Большого красного пятна Юпитера

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» (Juno) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США помогла оценить глубину легендарного Большого красного пятна (БКП) Юпитера — гигантской бури, бушующей на планете веками. Несколько пролётов над этой местностью помогли учёным понять, что пятно простирается вглубь атмосферы примерно на 500 км.

Большое красное пятно Юпитера / Изображение: NASA

Отмечается, что периферийные зональные вихри, которые располагаются вблизи ядра БКП, уходят на глубину до 3 тыс. км в недра планеты, что не является характерной особенностью для вихрей Юпитера, которые уже были изучены ранее. Несмотря на то, что глубина бури может показаться не столь большой по сравнению с её шириной (свыше 14 тыс. км), учёные отмечают, что БКП является грозным погодным явлением.

В прошлом учёные могли использовать для наблюдения за Юпитером орбитальные и наземные телескопы, что не позволяло раскрыть всех секретов БКП, скорость ветра внутри которого превышает 500 км/ч. Для получения более детальной информации в 2011 году NASA запустило автоматическую станцию «Юнона», которая пять лет провела в глубоком космосе и в 2016 году вышла на орбиту Юпитера. Аппарат движется по широкой траектории и сближается с планетой каждые 53 дня. Во время таких пролётов он собирает данные касательно того, что находится внутри газового гиганта.

Визуализация станции «Юнона» / Изображение: NASA

Одной из самых захватывающих частей миссии «Юноны» является то, что аппарат сумел впервые пролететь над полюсами Юпитера, которые никогда прежде не были видны учёным. В 2019 году учёные переориентировали зонд таким образом, чтобы он осуществлял пролёты над БКП для получения понимания того, что именно происходит внутри бури. Во время таких пролётов аппарат измерял гравитационное поле пятна, пытаясь определить его глубину.

Несмотря на то, что учёным удалось оценить глубину БКП, предстоит ещё много работы, прежде чем удастся понять, что происходит внутри бури. Отметим, что благодаря аппарату «Юнона» в распоряжении учёных есть более полная карта Юпитера и данные о крупнейшем атмосферном вихре Солнечной системы.



