Минивертолет NASA успешно совершил очередной испытательный полет на Марсе

Минивертолет NASA Ingenuity ("Изобретательность") успешно совершил свой 14-й испытательный полет на Марсе и продемонстрировал способность летать в условиях летней погоды на Красной планете.

В NASA сообщили, что цель запуска заключалась в тестировании способности летать на Марсе в ближайшие месяцы, во время лета, когда температурные изменения приведут к снижению плотности воздуха.

"Краткий 23-секундный полет включал в себя пиковую высоту 16 футов (5 метров) над уровнем поверхности с небольшим боковым перемещением на 7 футов (2 метра), чтобы избежать песчаной ряби", - сообщили в NASA.

Фото: NASA

Предыдущий полет Ingenuity был проведен 24 октября. Тогда тестировалась его способность летать на больших скоростях – с 2700 оборотами винта в минуту, а не обычными 2537, добавили в Space.com.

Совершение 14-го полета было запланировано еще на сентябрь, но отложилось из-за выявленной аномалии.

Первоначально планировалось, что Ingenuity совершит только 5 полетов на Марсе, чтобы проверить, возможны ли полеты с двигателями в тонкой атмосфере Красной планеты. Однако после успешных запусков NASA решило использовать вертолет для разведки местности для марсохода Perseverance.