В Мексике с помощью лидара удалось обнаружить 500 древних церемониальных сооружений

Важное исследование сообщает об открытии почти 500 древних памятников в Мексике с помощью лазерного картографирования с воздуха.

Takeshi Inomata

Считается, что возраст этих сооружений составляет минимум 2500 лет, и возведены они были между цивилизациями ольмеков и майя

В прошлом году международная группа исследователей опубликовала новаторское исследование, в котором сообщалось об открытии массивного сооружения майя. Прямоугольная платформа длиной почти в милю была названа Агуада Феникс, и исследователи датировали ее между 1000 и 800 годами до нашей эры, что сделало ее самым древним церемониальным местом культуры майя, известным современной науке.

Платформа была найдена с помощью бортового лидара, технологии лазерного картографирования. Обнаружив эту необычную структуру, исследователи задались вопросом, насколько широко распространены подобные объекты и можно ли использовать для их обнаружения лидары на постоянной основе. Одна проблема — техника эта очень дорогая и капризная.

Поэтому исследовательская группа обратилась к общедоступным лидарным данным, собранным правительством Мексики. Эти данные, как правило, имеют слишком низкое разрешение для археологических исследований, однако ученые искали определенные закономерности, которые не использовались ранее. И объединив эти данные с посещениями мест пешком и более целенаправленной лидарной работой с высоким разрешением, команде удалось открыть еще 478 ранее неизвестных древних сооружений в мексиканских штатах Табаско и Веракрус.

«Еще несколько лет назад было немыслимо изучить такую ??большую территорию за столь короткое время», — объясняет Такеши Иномата, первый автор нового исследования. «Общедоступный лидар меняет археологию».

Месторасположение найденных площадок и платформ Takeshi Inomata

Недавно обнаруженные площадки охватывают обширную территорию, соединяющую Агуада Феникс в низменностях Западных Майя с более старым древним местом на востоке, известным как Сан-Лоренцо, которое считается центром цивилизации ольмеков, возникшей по крайней мере с 1200 г. до н. э. В исследовании также сообщается об открытии более крупной прямоугольной платформы в Сан-Лоренцо, что указывает на убедительные связи между древней цивилизацией ольмеков и более поздней цивилизацией майя, пик которой пришелся на период между 250 и 950 годами нашей эры.

«Люди всегда думали, что Сан-Лоренцо уникален и отличается от того, что появилось позже, с точки зрения организации территории», — рассказал Иномата. «Но теперь мы доказали, что на самом деле Сан-Лоренцо очень похож на Агуада Феникс: у него есть прямоугольная площадь, окруженная краевыми платформами». Ученый отметил, что майя, вероятно, вдохновлялись сооружениями своих предков, создавая собственные религиозные строения и площадки.

Иномата и его коллеги предполагают, что эти большие прямоугольные платформы использовались в качестве церемониальных пространств, позволяя людям собираться в ритуальных целях. Многие из сайтов, казалось, были ориентированы на восход солнца в определенные даты.



