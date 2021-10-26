Как марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цемент

На Марсе есть очень странные скалы, которые не знающий препятствий бур марсохода просто не может пробурить, словно это цемент.

Как марсоход

Как-то раз команда «Кьюриосити» выбрала скалу для бурения и назвала ее Voyageurs. Марсоход должен был взять там образцы, но бур не смог пробиться в породу и застрял уже через несколько сантиметров.

За всю историю миссии «Кьюриосити» такая неудача его постигла впервые, в 2018 году. До этого его буру поддавались все встреченные скальные породы.

В области, куда приехал марсоход несколько лет назад, скалы оказались гораздо крепче, и ученые до сих пор хотят понять — почему.

«Может быть такая жесткость связана с водной химией в данной местности? - спрашивает Марк Сальваторе, один из ученых в команде марсохода. — Или же такая жесткость возникла в результате цементирования, когда богатая железом вода проникла в осадочные породы?»

В любом случае, эти факты помогут ученым понять, каким был Марс миллионы лет назад до того, как превратился в пустыню, пусть марсоходу и не удалось взять образцы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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