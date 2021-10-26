Компания Безоса планирует построить собственную космическую станцию на орбите

Компания Blue Origin Джеффа Безоса заявила о намерении создать новую частную космическую станцию на околоземной орбите. В пресс-релизе Blue Origin говорится, что станция под названием Orbital Reef ("Орбитальный риф") станет бизнес-парком в космосе.

По планам компании, к концу нынешнего десятилетия она должна стать "основной функциональной космической станцией на низкой орбите Земли для коммерции, исследований и туризма".

"Эта станция откроет новую страницу в исследовании и развитии космоса человеком", – обещает компания.

Круг потенциальных клиентов космической станции Безоса широк – от космических агентств и технологических компаний до стран, не имеющих собственной космической программы, а также медиа и туристических операторов.

Blue Origin работает над амбициозным проектом не одна. Ее главным партнером станет компания Sierra Space, разрабатывающая многоразовый космический самолет Dream Chaser, который может садиться в обычных аэропортах. Среди других партнеров – Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions, Университет штата Аризона и т.д.

"Теперь кто-либо может получить адрес на орбите. Orbital Reef расширяет доступ, снижает стоимость и предоставляет все необходимое, чтобы помочь вам управлять бизнесом в космосе", - говорится в заявлении.

Сейчас в космосе две функциональные станции - Международная космическая станция и китайская станция "Тяньгун".

Напомним, что Blue Origin занимается туристическими полётами в космос. Ее первая ракета с людьми побывала на орбите 20 июля – в ней находился сам Джефф Безос, его брат и еще двое туристов. Второй успешный полет состоялся 13 октября, среди пассажиров космического корабля был, в частности, актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek).