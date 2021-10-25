Husban представила Zeno Mini: компактный дрон за $460 с батареей на 40 минут полёта и поддержкой 4К

Компания Husban представила новейший дрон Zino Mini. Компактный складной квадрокоптер — уже третий продукт, представленный производителем в этом году наряду с Zino Mini SE и Zino Mini Pro. По мнению маркетологов компании, лёгкая и компактная разработка «позволит летать большему числу людей».

Husban представила Zeno Mini: компактный дрон за $460 с батареей на 40 минут полёта и поддержкой 4К

gizmochina.com

Складной Zino Mini весит всего 249 г и оснащён камерой с матрицей размером 1/1,3 дюйма, способной снимать видео с разрешением 4К и частотой 30 FPS. Правда, потоковая передача видео на связанный смартфон возможна только с разрешением до 1080p.

Zino Mini может летать до 40 минут на расстояние до 10 км. Подобный запас хода обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч. Примечательно, что новинка использует систему искусственного интеллекта для идентификации и отслеживания движущихся людей, транспорта или животных, а в ночном режиме оптимизирует качество съёмки при плохом освещении.

Дрон выпускается с 64 или 128 Гбайт интегрированной памяти, которую можно расширить за счёт карт MicroSD. Основная разница между Zino Mini и уже продающимся Zino Mini Pro — в возможности последнего распознавать препятствия благодаря трём интегрированным в боковые грани сенсорам. В отличие от модели Pro новый вариант имеет только датчик, направленный вниз. С другой стороны Zino Mini SE — ещё более доступный вариант, тоже имеющийся в продаже. При этом у него отсутствуют многие функции, в том числе — уклонение от препятствий не предусмотрено в принципе.

Известно, что вариант Zino Mini будет стоить $459, хотя Husban ещё не сообщила, когда товар появится в магазинах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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