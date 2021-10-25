ООН: концентрация парниковых газов в атмосфере установила новый рекорд

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что концентрация парниковых газов в атмосфере 2020 года установила новый рекорд, а годовые темпы ее роста превысили средний показатель за последнее десятилетие.

Об этом свидетельствуют данные свежего бюллетеня ВМО по парниковым газам.

В 2020 году концентрация диоксида углерода (CO?) выросла до 149% от доиндустриального уровня до 1750 года, когда деятельность человека начала нарушать природное равновесие на Земле. Концентрация метана (CH?) увеличилась до 26,2%, а оксида азота (N?O) - 123%. Экономический кризис, вызванный COVID-19 заметно не повлиял на уровни концентрации парниковых газов в атмосфере и темпы их роста.

"При нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу этого века мы увидим повышение температуры, что значительно превышает целевые показатели Парижского соглашения в размере 1,5-2 градусов по Цельсию свыше доиндустриальных уровней. Мы значительно отклонились от курса", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Диоксид углерода остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше.

Организация подчеркнула, что, пока продолжаются выбросы, глобальное потепление будет продолжаться. Учитывая выносливость молекул CO?, даже если выбросы резко сократить к чисто нулевого уровня, нынешний уровень температуры будет сохраняться в течение нескольких десятилетий.

Повышение глобальной температуры будет означать также увеличение числа экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и дожди, таяние льда, повышение уровня моря и закисления океана, что грозит далеко идущими социально-экономическими последствиями.

Последний раз похожая концентрация CO? на Земле была 3-5 миллионов лет назад, когда температура воздуха была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас.