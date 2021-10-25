На YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - Laboraverum

Каждая из серий посвящена истории революционного открытия в медицине, сделанного учеными, рожденными в Украине.

На YouTube вышел сериал об известных изобретениях украинцев для медицины и биологии, - Laboraverum

В эти выходные на YouTube стартовал документальный, научно-популярный сериал Laboraverum.

В открытом доступе уже полностью выложен первый сезон, состоящий из четырех серий. Каждая из них посвящена истории революционного открытия в медицине, сделанного с учеными, рожденными в Украине.

"Эти открытия без преувеличения изменили мир, спасли миллионы жизней и справедливо должны стать предметом нашей национальной гордости. Но, к сожалению, большинство наших соотечественников или имеет очень смутные представления о сути и значении этих открытий, или не знает о них вообще. Таким образом, сериал Laboraverum позволит закрыть очередные «белые пятна» нашей истории. Особенно важным это представляется именно во время пандемии, когда ученые столкнулись с новым, ранее неизвестным науке вирусом. Кто знает, возможно, панацею от COVID-19 тоже найдут украинцы? ", - говорится в релизе.

Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда. Планируется еще три сезона сериала.

"Сейчас, в разгар пандемии COVID-19, все мы должны носить медицинские маски. Но мало кто знает, что честь изобретения маски принадлежит украинским ученым. Однако, 1897 году именно двое украинцев - уроженец Черновцов, хирург Ян Микулич-Радецкий и гигиенист Павел Лащенко (Лащенков) из Харькова, совместно с немецким микробиологом Карлом Флюгге пришли к выводу, что инфекционные осложнения после хирургических операций происходят потому, что инфекция воздушно-капельным путем передается от хирурга к пациенту. С тех пор медицинская маска стала обязательным атрибутом хирургов в операционных. И это еще не все. Давайте вспомним великого ученого Илью Мечникова, который родился в Харьковский губернии и работал в Одесском университете, а в 1908 году получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Или уроженца Львова Рудольфа Вайгля - бактериолога, который создал первую в мире эффективную вакцину против эпидемического сыпного тифа", - говорится в описании первой серии.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство цифровой трансформации запустило на платформе "Дия.Цифровое образование" образовательный сериал об искусственном интеллекте.

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