Астрономы открыли планету «младенческого» возраста

Группа учёных из Гавайского университета в Маноа доложила об открытии одной из самых молодых планет, которые можно наблюдать напрямую. Объект под названием 2M0437b расширяет понимание современной науки относительно того, как планеты формируются и со временем меняются. Открытие также поможет пролить свет на происхождение Земли и всей Солнечной системы.

Источник: phys.org

По оценкам учёных, планета в несколько раз массивнее Юпитера. Она сформировалась вместе со своей звездой «всего» несколько миллионов лет назад — примерно в то время, когда основные Гавайские острова появились над поверхностью океана. Планета настолько молода, что она всё ещё остаётся горячей из-за энергии, которая выделяется в процессе её образования.

Планета 2M0437b была впервые замечена японским учёным Теруюки Хирано (Teruyuki Hirano) при помощи телескопа «Субару» в гавайской обсерватории Мауна-Кеа. Далее в течение трёх лет за ней и её звездой наблюдали разные учёные, которые сумели подтвердить, что пара объектов действительно относится к одной системе. Система расположена в Облаке Тельца — оно содержит область звездообразования. 2M0437b находится на значительно более широкой орбите, чем планеты Солнечной системы: планета удалена от своей звезды примерно в 100 раз сильнее, чем Земля от Солнца.

Большая орбита, конечно, существенно упрощает наблюдение. Однако для того, чтобы совершить это открытие, потребовались крупнейшие из наземных телескопов и «адаптивная» оптика для компенсации искажений, вызванных атмосферой Земли. Учёные надеются, что в перспективе наблюдение за планетой 2M0437b будет продолжено при помощи орбитальных телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» — запуск последнего намечен на 18 декабря 2021 года.



